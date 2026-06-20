IHA: второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на побережье Черного моря

На черноморском побережье Турции обнаружили второй за пять дней БПЛА IHA: второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на побережье Черного моря

Москва20 июн Вести.Второй за последние пять дней беспилотник обнаружен в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын, сообщает агентство IHA.

Отмечается, что боеприпасов на борту дрона не было, БПЛА отправили для изучения специалистами в Анкару.

По данным агентства, обломки дрона были найдены 19 июня в районе 16:00 по местному времени (совпадает с московским) на пляже Чакраз в районе города Амасра.

Место обнаружения было блокировано сотрудниками спецслужб говорится в сообщении

Ранее сообщалось о падении украинского БПЛА в турецком городе Самсун. Дрон упал в жилом секторе города, разрушив несколько построек.