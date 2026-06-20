Москва20 июнВести.Второй за последние пять дней беспилотник обнаружен в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын, сообщает агентство IHA.
Отмечается, что боеприпасов на борту дрона не было, БПЛА отправили для изучения специалистами в Анкару.
По данным агентства, обломки дрона были найдены 19 июня в районе 16:00 по местному времени (совпадает с московским) на пляже Чакраз в районе города Амасра.
Место обнаружения было блокировано сотрудниками спецслужбговорится в сообщении
Ранее сообщалось о падении украинского БПЛА в турецком городе Самсун. Дрон упал в жилом секторе города, разрушив несколько построек.