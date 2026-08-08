Москва8 авг Вести.У побережья турецкой провинции Сакарья, примерно в 500 метрах от берега, в море обнаружили неопознанный беспилотник. Аппарат передали подразделениям береговой охраны для обследования, сообщает телеканал NTV.

Беспилотный летательный аппарат обнаружили примерно в 500 метрах от берега говорится в сообщении

Дрон заметили спасатели в районе Кожаали. После их обращения на место происшествия прибыли сотрудники командования береговой охраны. Упавший в море аппарат доставили специалистам ведомства для изучения. По предварительным сведениям, взрывчатых веществ на борту беспилотника не нашли.

14 июня на черноморском побережье Турции обнаружили БПЛА в боевом снаряжении. Позднее был найден еще один дрон, но без боеприпасов.