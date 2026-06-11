Болгарские военные уничтожили обломки дрона, обнаруженные в море Sofia Globe: военные Болгарии уничтожили обломки беспилотника, найденные в море

Москва11 июн Вести.Болгарские военно-морские силы (ВМС) уничтожили обломки дрона, которые были найдены в море. Об этом сообщает газета Sofia Globe со ссылкой на минобороны Болгарии.

Группа специалистов с военно-морской базы в Бургасе отреагировала на обнаружение рыболовецкими судами обломки беспилотного летательного аппарата в 14 морских милях к востоку от мыса Колокита говорится публикации

Согласно данным издания, части беспилотника были уничтожены на месте из-за опасений того, что они несут взрывчатые вещества.

Происхождение дрона, а также то, кем и откуда он мог быть запущен, остаются неизвестными. Также непонятно, каким образом обломки беспилотника оказались в море.

Ранее в Черном море дрон атаковал принадлежащее турецкому владельцу судно под флагом Вануату в Черном море, ранения получили два члена экипажа.