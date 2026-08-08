Минобороны Болгарии: на территории страны упал и взорвался украинский БПЛА

МО Болгарии сообщило о падении украинского дрона у границы с Румынией Минобороны Болгарии: на территории страны упал и взорвался украинский БПЛА

Москва8 авг Вести.На территории Болгарии в районе бывшего пограничного пункта "Кардам" у границы с Румынией упал и взорвался украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По данным предварительного расследования, обнаруженные обломки с высокой долей вероятности принадлежат украинскому дрону-приманке "Майя", который активно используется ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что нет оснований считать произошедшее преднамеренным действием.

На фоне инцидента власти Болгарии ввели дополнительные меры по защите объектов критической инфраструктуры.