Прилетевший из Румынии БПЛА взорвался в Болгарии в километре от газопровода Премьер Болгарии сообщил о взрыве беспилотника у Трансбалканского газопровода

Москва8 авг Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии проник беспилотник и взорвался приблизительно в километре от болгарской компрессорной станции. Об этом информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Радев заявил на брифинге после заседания совета безопасности при совете министров в субботу утром, что беспилотник вошел в болгарское воздушное пространство с севера и взорвался, пролетев приблизительно 100 метров внутри болгарской территории говорится в сообщении агентства

По его словам, происшествие случилось в непосредственной близости от бывшего пропускного пункта Кардам на границе Болгарии и Румынии, примерно в тысяче метров от болгарской компрессорной станции, расположенной на маршруте Трансбалканского газопровода.

Как рассказал премьер, аппарат упал в поле подсолнечника. По словам Радева, участок оцеплен, при этом пострадавших нет, а повреждений инфраструктуры не зафиксировано, отмечает агентство.

В последнее время украинские воздушные и морские беспилотники неоднократно фиксировались на территории европейских государств, что подтверждали и на Украине.