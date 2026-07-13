Похожий на БПЛА объект взорвался в районе Каушан в Молдавии В районе Каушан в Молдавии взорвался объект, похожий на дрон

Москва13 июл Вести.Объект, похожий на беспилотный летательный аппарат, был зафиксирован в районе города Каушаны в Молдавии. Устройство взорвалось и загорелось при ударе о землю. Об этом сообщает полиция республики в Telegram-канале.

Этой ночью около 01.03 (совпадает с мск - Прим. ред​​​.) через службу экстренной помощи 112 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар говорится в сообщении

К месту происшествия были направлены сотрудники полиции и пожарные расчеты. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Зона оцеплена, специалисты компетентных ведомств ведут расследование.

Министерство обороны Молдавии официально подтвердило факт нарушения воздушного пространства страны в ночь на понедельник.

Специалисты рекомендуют гражданам республики при обнаружении подозрительных беспилотников или других летательных объектов сохранять дистанцию, не трогать их руками и не пытаться передвинуть. Следует запомнить точное местоположение объекта и воздержаться от использования мобильных телефонов рядом с ним, отмечается в публикации.