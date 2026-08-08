Посла Украины вызвали в болгарский МИД после инцидента с падением БПЛА МИД Болгарии вызвал украинского посла из-за падения беспилотника

Москва8 авг Вести.Болгарский МИД вызвал посла Украины Олесю Илащук после инцидента с падением, предположительно, украинского БПЛА на территории Болгарии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Министр иностранных дел (Болгарии - прим. ред​​​.) Велислава Петрова пригласила посла Украины в Болгарии Олесю Илащук на встречу после того, как беспилотник с севера взорвался, пролетев 100 метров внутри болгарской территории пишет агентство

Как уточнили в МИД, встреча перенесена на ближайший понедельник, так как украинский посол в настоящее время отсутствует на территории Болгарии.

Накануне Минобороны Болгарии сообщило, что недалеко от пограничного пункта "Кардам" у границы с Румынией упал и взорвался украинский беспилотник. По данным предварительного расследования, обнаруженные обломки с высокой долей вероятности принадлежат дрону-приманке "Майя", который активно используется ВСУ.