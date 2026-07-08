Румыния потребовала от Украины запрограммировать БПЛА на самоуничтожение Румыния потребовала, чтобы Украина программировала БПЛА на самоуничтожение

Москва8 июл Вести.Румыния направила Украине официальный запрос с требованием перепрограммировать все украинские беспилотники (БПЛА) на самоуничтожение в случае их попадания в территориальные воды Румынии, заявил румынский министр обороны Раду Мируцэ, сообщает телеканал Digi24.

Я официально направил запрос министру обороны Украины [Михаилу Федорову], в котором заявил, что любой беспилотник, запущенный в Черное море, произведенный на Украине, должен быть запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в румынские территориальные воды, при любых условиях, он самопроизвольно взорвался приводит телеканал Digi24 слова Мируцэ

При предварительном программировании запретных зон полета можно добиться самоликвидации БПЛА даже в условиях потери связи с оператором, подчеркнул министр.

Минобороны Румынии сообщило, что в акватории румынского гражданского порта Констанцы взорвался морской беспилотник, жертв нет.

Министерство не озвучило принадлежность БПЛА, однако указало, что дрон "не является частью техники румынской армии и не был задействован в учениях, организованных недавно Минобороны Румынии в Черноморском регионе". При этом дрон относится к типу БПЛА, применяемых в украинском конфликте.

Власти Румынии объявили в июне тревогу в приграничном с Украиной уезде Тулча после обнаружения беспилотников в районе госграницы и подняли в воздух самолеты.