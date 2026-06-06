В Румынии усилят наблюдение за побережьем страны после взрыва дрона ВСУ Президент Румынии: МВД, МО и Погранполиция усилят наблюдение за побережьем

Москва6 июн Вести.Министерство внутренних дел, Минобороны и Пограничная полиция Румынии увеличат численность групп, ответственных за выявление потенциальных опасностей у побережья страны. Об этом заявил президент страны Никушор Дан в ходе своего визита в Констанцу.

Он подчеркнул, что такие меры будут предприняты в связи с инцидентами в районе Черного моря, в том числе из-за беспилотников.

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, а также Пограничная полиция усилят численность групп, которые этим летом будут выполнять задачи по исследованию и выявлению потенциальных опасностей заявил румынский лидер

Ранее сообщалось, что в порту Констанцы, всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала, взорвался морской дрон. По словам Дана, он был украинским. Инцидент не привел к человеческим жертвам или значительному материальному ущербу.

Всего в этом районе Черного моря из-под контроля украинских вооруженных сил вышли четыре дрона. Все они самоликвидировались.