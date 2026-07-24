Москва24 июл Вести.Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Сегодня утром, около 11​​​.00, румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны написал Дан на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)

Он отметил, что территория была безлюдна, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска.

По словам Дана, сейчас группы соответствующих учреждений проводят расследование на месте происшествия, чтобы выяснить все подробности инцидента.

10 июля исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил об обнаружении и ликвидации в Черном море пяти морских беспилотников. До этого украинский морской дрон взорвался всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала в порту румынской Констанцы.

Позже румынский парламент принял закон, дающий право сбивать БПЛА, нарушающие воздушное пространство республики. Североатлантический альянс усилил мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.