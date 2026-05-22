Пилот истребителя, сбивший украинский БПЛА над Эстонией, получил награду Минобороны Румынии наградило пилота F-16, сбившего украинский дрон над Эстонией

Москва22 мая Вести.Румынское Министерство обороны вручило награду "Эмблема посланника мира I степени" пилоту истребителя F-16, который уничтожил украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии.

На сайте румынского МО сообщается, что врио главы оборонного ведомства Раду Мируцэ совместно с начальником Генштаба Георгицэ Владом совершили рабочий визит на авиабазу Шяуляй в Литве.

Министр национальной обороны вручил "Эмблему посланника мира I степени" пилоту отряда "Карпатские гадюки", недавно сбившему беспилотник в воздушном пространстве Эстонии говорится в сообщении

Врио министра указал, что пилот совершил подвиг на фоне "сложной глобальной борьбы с беспилотниками", и выразил благодарность всему отряду "Карпатских гадюк".

Ранее в пресс-службе румынского Минобороны заявили, что истребитель F-16, ликвидировавший беспилотник, принадлежит ВВС Румынии.

Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что обломки БПЛА, сбитого над территорией страны, упали в непосредственной близости от жилых домов.