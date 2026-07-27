В Румынию залетел еще один беспилотник Румыния подняла истребители из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны

Москва27 июл Вести.После информации о нарушении дроном воздушного пространства Румынии 27 июля в воздух были подняты два истребителя F-16. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Накануне президент Румынии Никушор Дан заявил, что за три дня были сбиты три беспилотника​​​.

Цель была обнаружена радиолокационной системой наблюдения минобороны примерно в 36 километрах к востоку от Сулины говорится в заявлении военного ведомства на официальном сайте организации

В минобороны уточнили, что беспилотник на короткое время проник в воздушное пространство страны, а затем пересек границу с Украиной.

Ранее российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном.