Румыния объявила о высылке сотрудника посольства России МИД Румынии решил выслать сотрудника посольства РФ после инцидента с дроном

Москва27 июл Вести.МИД Румынии объявил о высылке одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с беспилотником. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

Ранее посла РФ Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым в небе над страной дроном. По данным румынского МИД, 26 июля около 10.00 по московскому времени над территориальными водами страны был уничтожен дрон типа "Шахед", его сбил истребитель F-16.

В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой румынская сторона уведомила о применении заявления о неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте, обязав его покинуть территорию Румынии в течение пяти дней говорится в сообщении

Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать РФ, не приводится.