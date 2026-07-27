Москва27 июлВести.Москва даст ответ на высылку Румынией сотрудника российского посольства в Бухаресте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, недружественные действия со стороны Румынии получат "надлежащий ответ".
Обвинения румын голословны, претензии не обоснованы. Эти недружественные действия получат надлежащий ответсказала Захарова
Ранее в понедельник, 27 июля, МИД Румынии объявил о высылке одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с беспилотником. Доказательств того, что дрон мог принадлежать РФ, румынская сторона не привела.