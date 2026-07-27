МИД РФ: Россия ответит на высылку сотрудника российского посольства в Бухаресте

Москва ответит на высылку дипломата из Румынии МИД РФ: Россия ответит на высылку сотрудника российского посольства в Бухаресте

Москва27 июл Вести.Москва даст ответ на высылку Румынией сотрудника российского посольства в Бухаресте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, недружественные действия со стороны Румынии получат "надлежащий ответ".

Обвинения румын голословны, претензии не обоснованы. Эти недружественные действия получат надлежащий ответ сказала Захарова

Ранее в понедельник, 27 июля, МИД Румынии объявил о высылке одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с беспилотником. Доказательств того, что дрон мог принадлежать РФ, румынская сторона не привела.