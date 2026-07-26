Третий за последние дни беспилотник сбит в воздушном пространстве Румынии

Третий за последние дни БПЛА сбит в воздушном пространстве Румынии Третий за последние дни беспилотник сбит в воздушном пространстве Румынии

Москва26 июл Вести.Новый беспилотник был сбит утром в воскресенье, 26 июля, в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил президент республики Никушор Дан.

Новый дрон был сбит этим утром в 10.13 истребителем F-16 ВВС Румынии над территориальными водами Румынии в зоне Сулина-Килия написал он в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)

О поражении беспилотника сообщило и Минобороны Румынии. Это уже третий за последние дни беспилотник, сбитый в воздушном пространстве страны.

В связи с дронами, сбитыми вчера и сегодня, проводится расследование добавил Никушор Дан

Это уже не первые случаи обнаружения БПЛА на территории Румынии. Так, 10 июля исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ сообщил о ликвидации в Черном море пяти морских беспилотников. До этого украинский морской дрон взорвался всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала в порту румынской Констанцы.

Позже румынский парламент принял закон, дающий право сбивать БПЛА, нарушающие воздушное пространство республики. Североатлантический альянс усилил мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.