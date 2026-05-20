Рютте: сбитый в небе над Эстонией беспилотник был украинским

Москва20 мая Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что сбитый накануне в небе над Эстонией беспилотный летательный аппарат был украинским.

Это был украинский беспилотник заявил Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО, которое будет проходить в Швеции 21-22 мая

19 мая сообщалось, что истребитель миссии Североатлантического альянса воздушного пространства стран Прибалтики ликвидировал дрон, залетевший на территорию Эстонии.

Позже министр иностранных дел страны Маргус Цахкна переложил на РФ ответственность за появление украинского БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.