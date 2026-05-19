Москва19 маяВести.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна переложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.
Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что истребитель миссии НАТО сбил неизвестный БПЛА над территорией республики.
Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций Россииутверждает Цахкна
Позже в пресс-службе эстонского оборонного ведомства сообщили, что истребитель F-16, уничтоживший беспилотник, принадлежит ВВС Румынии.