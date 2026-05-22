Москва22 маяВести.Сбитый Вооруженными силами НАТО над Эстонией украинский беспилотник, предназначенный для атаки на Россию, стал важным сигналом для Киева. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Отмечается также, что данный инцидент можно расценивать как предупреждение НАТО Киеву о недопустимости использования воздушного пространства альянса для атак на РФ.
Издание отмечает, что произошедшее ЧП подтверждает сообщения России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для атак на Санкт-Петербург и его окрестности.
Ранее сообщалось, что истребитель НАТО, патрулировавший воздушное пространство стран Балтии, сбил беспилотник, залетевший на территорию Эстонии.