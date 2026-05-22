JW: сбитый НАТО дрон ВСУ над Эстонией стал четким сигналом для Киева

Москва22 мая Вести.Сбитый Вооруженными силами НАТО над Эстонией украинский беспилотник, предназначенный для атаки на Россию, стал важным сигналом для Киева. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Самолет НАТО впервые сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии говорится в публикации

Отмечается также, что данный инцидент можно расценивать как предупреждение НАТО Киеву о недопустимости использования воздушного пространства альянса для атак на РФ.

Издание отмечает, что произошедшее ЧП подтверждает сообщения России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для атак на Санкт-Петербург и его окрестности.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО, патрулировавший воздушное пространство стран Балтии, сбил беспилотник, залетевший на территорию Эстонии.