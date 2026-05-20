Глава МО Эстонии: обломки сбитого во вторник БПЛА упали рядом с жилыми домами

Москва20 мая Вести.Обломки сбитого над Эстонией во вторник беспилотника упали в непосредственной близости от жилых домов, сообщили министр обороны республики Ханно Певкур, которого цитирует телерадиокомпания ERR.

Накануне он сообщил, что румынский истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран сбил над Эстонией беспилотник.

Министр подтвердил, что обломки сбитого БПЛА рухнули в непосредственной близости от жилых домов говорится в публикации

Певкур уточнил, что при уничтожении беспилотников полностью исключить риски для людей невозможно, но в данном конкретном случае риск был оценен как минимальный.