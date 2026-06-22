ERR: упавший в Эстонии дрон был оснащен 5 килограммами взрывчатки ERR: БПЛА, упавший в Эстонии, был оснащен 5 килограммами взрывчатки

Москва22 июн Вести.Упавший на территории Эстонии беспилотник был оснащен пятью килограммами взрывчатки. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.

По его словам, речь может идти об одном из дронов, упавших в Эстонии на фоне воздушной тревоги 3 июня.

Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашел на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию отмечается в публикации

Он подчеркнул, что в воздушном пространстве страны уже неоднократно были замечены украинские беспилотники.

2 июня эстонский премьер-министр Кристен Михал признал, что страна не может замечать и сбивать все БПЛА, залетающие на территорию. По его словам, одна из причин - опасность падения обломков в густонаселенных районах.