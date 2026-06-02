Премьер Эстонии Михал признал, что ПВО страны не может сбивать все беспилотники

В Эстонии признали уязвимость страны перед налетами БПЛА Премьер Эстонии Михал признал, что ПВО страны не может сбивать все беспилотники

Москва2 июн Вести.Эстонский премьер-министр Кристен Михал признал, что Эстония не может замечать и сбивать все БПЛА, залетающие на территорию страны.

По его словам, этому есть сразу несколько причин. Одна из них, это опасность падения обломков в густонаселенных районах.

Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить сказал Михал

Кроме того, средства ПВО нельзя разместить одновременно на всех направлениях, а самолеты не могут сбить приближающиеся дроны из-за разницы в скоростях движения, добавил премьер.

Ранее в эстонском МВД сообщили, что на юго-восточной границе Эстонии между стыками с Латвией и Россией установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с дронами.