Москва4 маяВести.В воздушном пространстве Эстонии не должно быть обломков беспилотников киевского режима. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал.
Во время интервью для издания Bloomberg он обратился к киевским властям.
Наше требование или послание очень простые: обломки войны не должны проникать в наше воздушное пространствоговорится в тексте
Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ вновь пересек границу Эстонии. Из-за этого жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили уведомления о возможной атаке дронов.