Премьер Михал призвал Украину не допускать падения БПЛА на территории Эстонии

Эстония призвала Украину не допускать падения беспилотников на территории страны Премьер Михал призвал Украину не допускать падения БПЛА на территории Эстонии

Москва4 мая Вести.В воздушном пространстве Эстонии не должно быть обломков беспилотников киевского режима. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал.

Во время интервью для издания Bloomberg он обратился к киевским властям.

Наше требование или послание очень простые: обломки войны не должны проникать в наше воздушное пространство говорится в тексте

Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ вновь пересек границу Эстонии. Из-за этого жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили уведомления о возможной атаке дронов.