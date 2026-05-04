Москва4 маяВести.В воздушном пространстве Эстонии не должно быть обломков беспилотников киевского режима. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал.

Во время интервью для издания Bloomberg он обратился к киевским властям.

Наше требование или послание очень простые: обломки войны не должны проникать в наше воздушное пространство

говорится в тексте

Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ вновь пересек границу Эстонии. Из-за этого жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили уведомления о возможной атаке дронов.