Первое модульное укрытие от взрывов и осколков появилось в столице Эстонии

В центре Таллина установили первое модульное укрытие на фоне ЧП с дронами ВСУ Первое модульное укрытие от взрывов и осколков появилось в столице Эстонии

Москва12 июн Вести.Первое модульное укрытие от взрывной волны установили в центре Таллина на фоне нескольких инцидентов с падением украинских беспилотников, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Эстонский премьер-министр Кристен Михал в начале июня признал, что Эстония не может замечать и сбивать все БПЛА, залетающие в страну.

По данным ERR, первое укрытие установлено на озелененной территории по адресу Юхкентали, 10. Железобетонная конструкция предназначена для защиты людей от взрывов, осколков и ударной волны.

Укрытие создано "на основе стандартизированного украинского дизайна".

Оно стало первым подобным объектом в публичном пространстве Эстонии и должно улучшить готовность жителей города к кризисным ситуациям отмечается в сообщении

По данным ERR, укрытие является пилотным проектом, и мэрия Таллина в дальнейшем рассмотрит вопрос о "более широком внедрении данного решения".

В воздушном пространстве Эстонии в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами ВСУ. В середине мая обломки сбитого над Эстонией беспилотника упали в непосредственной близости от жилых домов.