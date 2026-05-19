Москва19 мая Вести.В небе над Ельцом сегодня был сбит беспилотник ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ рассказал глава города Вячеслав Жабин.

Сегодня в ходе работы ПВО в небе над Ельцом был сбит вражеский БПЛА. В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города написал Жабин

В результате падения обломков никто не пострадал. На место происшествия направлены все необходимые оперативные службы. Глава города напомнил, что к обломкам БПЛА нельзя подходить и прикасаться, а при обнаружении звонить в службу 112.