Москва14 апрВести.Один из пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город Елец Липецкой области находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.
Состояние еще двоих раненых оценивается как стабильное. Врачи наблюдают за состоянием всех пациентов.
Один из пострадавших уже выписан домой. Одному человеку госпитализация не понадобилась.
Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что в Ельце мирная жительница погибла и еще пять человек получили ранения в результате ударов украинских дронов.