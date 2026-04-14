После атаки БПЛА на Елец один пострадавший в тяжелом состоянии, двое – стабильны

Москва14 апр Вести.Один из пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город Елец Липецкой области находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Состояние еще двоих раненых оценивается как стабильное. Врачи наблюдают за состоянием всех пациентов.

Двое сейчас в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом говорится в публикации пресс-службы

Один из пострадавших уже выписан домой. Одному человеку госпитализация не понадобилась.

Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что в Ельце мирная жительница погибла и еще пять человек получили ранения в результате ударов украинских дронов.