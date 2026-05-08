Москва8 маяВести.В городе Ельце Липецкой области 9-летний ребенок получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Силами ПВО над Ельцом был уничтожен беспилотник, обломками повредило частный дом.
Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику 9 летговорится в сообщении
Жизни ребенка ничто не угрожает, ему оперативно была оказана медицинская помощь.
Мальчик продолжит лечение амбулаторно, госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают оперативные службы. Артамонов поручил главе города и профильным службам помочь с восстановлением повреждений.