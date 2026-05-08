При атаке БПЛА ВСУ в Ельце получил ранения 9-летний ребенок

В Ельце ребенок получил ранения из-за атаки беспилотника При атаке БПЛА ВСУ в Ельце получил ранения 9-летний ребенок

Москва8 мая Вести.В городе Ельце Липецкой области 9-летний ребенок получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Силами ПВО над Ельцом был уничтожен беспилотник, обломками повредило частный дом.

Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику 9 лет говорится в сообщении

Жизни ребенка ничто не угрожает, ему оперативно была оказана медицинская помощь.

Мальчик продолжит лечение амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работают оперативные службы. Артамонов поручил главе города и профильным службам помочь с восстановлением повреждений.