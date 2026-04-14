Москва14 апр Вести.Город Елец в Липецкой области атаковали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в результате чего погибла мирная жительница и еще пятеро человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина… Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы отметил губернатор в своем Telegram-канале

По его словам, при падении обломков БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах. Кроме того, в селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме, который удалось оперативно потушить.

Артамонов уточнил, что на местах ЧП работают экстренные и оперативные службы.