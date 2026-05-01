Угроза ударов БПЛА объявлена для города Елец и 9 районов Липецкой области

Ельцу и 9 районам Липецкой области угрожают непосредственные удары БПЛА Угроза ударов БПЛА объявлена для города Елец и 9 районов Липецкой области

Москва1 мая Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов для города Елец и 9 районов региона.

Объявлен красный уровень для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО,…. для Краснинского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО Липецкой области написал он в своем Telegram-канале

Ранее губернатор предупредил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.

Красный уровень указывает на чрезвычайную опасность, при которой возможны катастрофические последствия.