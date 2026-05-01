Москва1 маяВести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов для города Елец и 9 районов региона.
Объявлен красный уровень для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО,…. для Краснинского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО Липецкой областинаписал он в своем Telegram-канале
Ранее губернатор предупредил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.
Красный уровень указывает на чрезвычайную опасность, при которой возможны катастрофические последствия.