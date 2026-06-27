Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в Липецкой области В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Москва27 июн Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории региона.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области написал он в мессенджере MAX

Незадолго до этого глава региона сообщил, что красный уровень для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Ранее 27 июня в Липецкой области была объявлена ракетная опасность, однако она была снята примерно через 20 минут.