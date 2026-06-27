Москва27 июнВести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории региона.
Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой областинаписал он в мессенджере MAX
Незадолго до этого глава региона сообщил, что красный уровень для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.
Ранее 27 июня в Липецкой области была объявлена ракетная опасность, однако она была снята примерно через 20 минут.