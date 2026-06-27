Москва27 июнВести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории региона.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области

написал он в мессенджере MAX

Незадолго до этого глава региона сообщил, что красный уровень для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Ранее 27 июня в Липецкой области была объявлена ракетная опасность, однако она была снята примерно через 20 минут.