Минобороны Румынии сообщило о падении обломков дрона у границы с Украиной

Обломки дрона упали в Румынии у границы с Украиной Минобороны Румынии сообщило о падении обломков дрона у границы с Украиной

Москва2 авг Вести.На территории Румынии упали обломки беспилотника после его 20-минутного пребывания в воздушном пространстве страны. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Румынские радары зафиксировали воздушную цель в 15.09 мск у границы с Украиной, после чего с авиабазы Борча для наблюдения за ней были подняты два истребителя F-16. По данным оборонного ведомства, дрон вошел в национальное воздушное пространство со стороны территориальных вод, пролетел вдоль рукава Сулина и позднее направился обратно к Украине.

Фрагменты аппарата нашли на сельскохозяйственном участке возле Периправы, примерно в километре от украинской границы. В румынском военном ведомстве заявили, что дрон был сбит украинскими силами.

В результате происшествия никто не пострадал.

27 июля Румыния подняла истребители F-16 из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны.