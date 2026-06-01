Москва1 июнВести.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что удары по объектам на территории Украины не должны создавать угрозу для румынских граждан. Об этом он сказал в интервью BBC.
Заявление прозвучало после серии инцидентов с беспилотниками, зафиксированных на территории Румынии. По словам главы государства, подобные случаи вызывают обеспокоенность с точки зрения безопасности населения.
Это становится угрозой для граждан Румыниисказал Дан
Президент отметил, что за последние два года в стране произошло около 20–30 инцидентов с дронами.
В конце мая Минобороны Румынии сообщило о попадании беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац. Два человека пострадали в результате инцидента.
Президент России Владимир Путин заявлял, что инцидент мог быть связан с запущенным украинскими формированиями БПЛА, который сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неполадок.