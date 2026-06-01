Президент Румынии Дан: удары по Украине не должны создавать угрозу для румын

Президент Румынии призвал исключить угрозы гражданам при ударах по Украине

Москва1 июн Вести.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что удары по объектам на территории Украины не должны создавать угрозу для румынских граждан. Об этом он сказал в интервью BBC.

Заявление прозвучало после серии инцидентов с беспилотниками, зафиксированных на территории Румынии. По словам главы государства, подобные случаи вызывают обеспокоенность с точки зрения безопасности населения.

Это становится угрозой для граждан Румынии сказал Дан

Президент отметил, что за последние два года в стране произошло около 20–30 инцидентов с дронами.

В конце мая Минобороны Румынии сообщило о попадании беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац. Два человека пострадали в результате инцидента.

Президент России Владимир Путин заявлял, что инцидент мог быть связан с запущенным украинскими формированиями БПЛА, который сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неполадок.