Санду пытается усилить антироссийскую риторику из-за БПЛА в Румынии

Москва30 мая Вести.Президент Молдавии Майя Санду воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в Румынии для усиления антироссийской риторики. Об этом ТАСС заявил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Он напомнил, что Санду прокомментировала инцидент с БПЛА фразой "Россия представляет опасность", но при этом упустила из внимания заявление румынского президента Никушора Дана, который назвал причиной падения беспилотника неэффективную работу украинской системы ПВО.

Получается, что Санду намеренно использует этот инцидент для усиления антироссийской риторики. Президент Молдавии не упомянула о возможных проблемах с работой украинской ПВО, что могло бы повлиять на объективное восприятие ситуации отметил Сорокин

Утром 29 мая в румынском городе Галац близ границы с Одесской областью беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека.

Дан заявил, что этот аппарат входил в группу из 43 беспилотников, которые летели с восточной стороны. Некоторые были сбиты над территорией Украины, но один из них попал в цель над одесским городом Рени, из-за чего изменил траекторию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все обвинения Румынии в адрес РФ в связи с беспилотниками бездоказательны.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия готова провести экспертизу обломков беспилотника, подчеркнув, что до экспертизы нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.