Румыния потребовала от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение Бухарест призвал Киев запрограммировать сбившиеся с пути БПЛА на самоуничтожение

Москва7 июл Вести.Власти Румынии направили в Минобороны Украины официальный запрос, в котором потребовали от Киева запрограммировать украинские беспилотники на самоуничтожение, если они случайно собьются с курса. Об этом заявил и.о. министра обороны европейской республики Раду Мируцэ.

Речь идет о морских беспилотниках. По словам Мируцэ, Бухарест потребовал, чтобы они самоуничтожались в случае случайного проникновения в румынские территориальные воды. И.о. министра уточнил, что решение о самоподрыве должно приниматься микропроцессором беспилотника автономно, даже если связь с оператором будет полностью потеряна.

Мируцэ подчеркнул, что мера была принята для защиты нацбезопасности страны и пространства НАТО, что стало особенно актуально после взрыва беспилотника в порту Констанца и падения дрона в городе Галац.