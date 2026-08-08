Bloomberg: Турция стала ограничивать проход судов в Черное море из-за атак БПЛА Bloomberg: власти Турции ограничили проход судов в Черное море на фоне атак БПЛА

Москва8 авг Вести.Турецкие власти стали ограничивать проход судов через проливы в Черное море на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

...Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в российский Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы говорится в сообщении

Источники отметили, что о подобных ограничениях уведомили и ряд судов в направлении Украины.

Причины введения ограничений турецкие власти не сообщали.

В последние дни несколько судов, в том числе с турецким экипажем, были атакованы беспилотниками в Черном море. МИД Турции выражал беспокойство эскалацией украинского конфликта и призывал обеспечить безопасность судоходства.