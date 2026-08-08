Москва8 авгВести.Турецкие власти стали ограничивать проход судов через проливы в Черное море на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
...Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в российский Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллыговорится в сообщении
Источники отметили, что о подобных ограничениях уведомили и ряд судов в направлении Украины.
Причины введения ограничений турецкие власти не сообщали.
В последние дни несколько судов, в том числе с турецким экипажем, были атакованы беспилотниками в Черном море. МИД Турции выражал беспокойство эскалацией украинского конфликта и призывал обеспечить безопасность судоходства.