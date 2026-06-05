NTV: в Черном море атаковано турецкое судно, 1 человек погиб и 4 ранены

Один человек погиб при атаке на турецкое рыболовецкое судно в Черном море NTV: в Черном море атаковано турецкое судно, 1 человек погиб и 4 ранены

Москва5 июн Вести.В Черном море произошло нападение на турецкое рыболовецкое судно, в результате которого один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на Министерство внутренних дел (МВД) Турции.

Судно Duru 67 получило серьезные повреждения и впоследствии затонуло. Спасательная операция была организована судном Burak Kaya.

Пострадавшие и тело погибшего были переданы турецкой береговой охране для дальнейшей транспортировки в порт Инеболу. Обстоятельства нападения и данные о возможных нападавших уточняются.

Ранее в восточной части Тихого океана американские военные провели операцию против судна, которое, по версии Вашингтона, могли использовать наркоторговцы.

Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило, что удар был нанесен по приказу генерала Фрэнсиса Донована силами объединенной оперативной группой "Южное копье".

27 мая американские военные также уничтожили судно в восточной части Тихого океана, которое, по их данным, могло быть задействовано в перевозке наркотиков.