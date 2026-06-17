При ударе ВС США по судну "наркотеррористов" в Тихом океане погиб 1 человек

США атаковали судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, есть погибший При ударе ВС США по судну "наркотеррористов" в Тихом океане погиб 1 человек

Москва17 июн Вести.Американские военные нанесли удар по судну, предположительно, наркоторговцев в восточной части Тихого океана, жертвой атаки стал 1 человек, сообщило в соцсети Х Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Согласно комментарию американской разведки, судно следовало вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков и неоднократно использовалось для перевозки запрещенных веществ.

В публикации также говорится, что в результате атаки 1 человек погиб, 2 находившихся на борту спаслись. Южное командование проинформировало о ситуации Береговую охрану, чтобы "активировать поисково-спасательную систему".

В конце мая газета The New York Times сообщила, что с осени 2025 года, после начала американских атак, жертвами ударов ВС США по катерам предполагаемых наркоторговцев стали более 200 человек.

Наряду с этим источники издания рассказали, что американские военные не обладают проверенными данными о том, по кому именно наносят удары в рамках кампании по борьбе с наркотрафиком.