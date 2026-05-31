США нанесли новый удар по якобы судну наркоторговцев в Тихом океане

Москва31 мая Вести.Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну якобы наркоторговцев в восточной части Тихого океана, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Указывается, что удар был нанесен 30 мая по местному времени по указанию главы Южного командования Вооруженных сил США Фрэнсиса Донована.

Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле. В ходе операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов сказано в сообщении

Накануне американские военные также атаковали судно в восточной части Тихого океана. В результате удара также были убиты трое якобы наркотеррористов.

28 мая сообщалось о проведении силовой операции в Тихом океане, в результате которой были ликвидированы два человека, которые, по информации SOUTHCOM, являлись наркоторговцами.