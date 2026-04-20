Москва20 апрВести.Соединенные Штаты нанесли удар по судну в Карибском море, которое, предположительно, связано с наркоторговцами. Об этом Южное командование Вооруженных сил США сообщило в соцсети X.
Отмечается, что в результате удара три человека погибли.
По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована 19 апреля объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла смертоносный удар по суднууказано в заявлении
Судно, как подчеркивается, шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков.
Штаты 15 апреля нанесли удар по судну, которое использовали наркоторговцы в восточной части Тихого океана. Три человека были убиты.
Ранее американские силы ударили еще по двум катерам в восточной части Тихого океана.