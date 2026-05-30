Москва30 маяВести.Вооруженные силы (ВС) США вновь нанесли удар по судну якобы наркотеррористов в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.
Три члена экипажа атакованного судна, как отмечается, погибли.
Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациямиговорится в сообщении
Ранее командование сообщило об ударе Соединенных Штатов по судну "наркоторговцев" в восточной части Тихого океана, тогда погибли два члена экипажа.