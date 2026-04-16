Москва16 апр Вести.США 15 апреля нанесли удар по судну, которое использовали наркоторговцы в восточной части Тихого океана, убиты трое человек, сообщает Южное командование ВC США (SOUTHCOM) в соцсети X.

По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла 15 апреля смертельный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика отмечает Южное командование

Пентагон якобы имел разведданные о том, что судно использует организация, признанная террористической, для перевозки наркотиков.