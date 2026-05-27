Москва27 маяВести.Военные Соединенных Штатов вновь нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.
Один человек, как отмечается, погиб в результате удара, еще двое выжили.
Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркотрафикуговорится в сообщении
Американские военные 9 мая нанесли удар по судну, предположительно, наркоторговцев в Тихом океане. Тогда погибли два члена экипажа.