США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев в Тихом океане

Москва27 мая Вести.Военные Соединенных Штатов вновь нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.

Один человек, как отмечается, погиб в результате удара, еще двое выжили.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркотрафику говорится в сообщении

Американские военные 9 мая нанесли удар по судну, предположительно, наркоторговцев в Тихом океане. Тогда погибли два члена экипажа.