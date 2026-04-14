США ударили по судну, якобы участвующему в наркотрафике в Тихом океане

Москва14 апр Вести.Вооруженные силы (ВС) США произвели атаку по катеру, вероятно, перевозившему наркотические вещества в восточной части Тихого океана.

Об этом сообщает южное командование Министерства обороны Соединенных Штатов в социальной сети Х.

В публикации указывается, что данные о морском судне, которое шло по известным маршрутам наркотрафика, передала американская разведка.

По информации Пентагона, в результате удара были убиты двое мужчин.

Ранее американское военные нанесли удар по судну, предположительно, наркоторговцев в Карибском бассейне, четыре человека стали жертвами атаки.