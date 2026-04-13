ВС США заявили об ударах по катерам наркоторговцев в Тихом океане

Москва13 апр Вести.Военные США ударили по двум катерам в восточной части Тихого океана. Предположительно, суда перевозили наркотики, сообщает Южное командование ВС США на своей странице в социальной сети X.

Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла два удара по судам, эксплуатируемым организациями, признанными террористическими. Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовали в операциях по наркоторговле указано в заявлении

Отмечается, что в результате этого удара погибли пять человек, находящихся на бортах катеров. Один человек выжил, Береговая охрана США проводит его поиски.

Ранее вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое, по версии американской разведки, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана.