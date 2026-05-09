США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Москва9 мая Вести.Американские военные вновь нанесли удар по судну так называемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана.

Два члена экипажа атакованного судна погибли, один смог выжить, сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.

Отмечается, что американская разведка "подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика".

SOUTHCOM уведомило береговую охрану о необходимости "активировать поисково-спасательную систему".

6 мая командование сообщало об ударе США по судну "наркоторговцев" в восточной части Тихого океана, тогда погибли три члена экипажа.