Москва9 маяВести.Американские военные вновь нанесли удар по судну так называемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана.
Два члена экипажа атакованного судна погибли, один смог выжить, сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.
Отмечается, что американская разведка "подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика".
SOUTHCOM уведомило береговую охрану о необходимости "активировать поисково-спасательную систему".
6 мая командование сообщало об ударе США по судну "наркоторговцев" в восточной части Тихого океана, тогда погибли три члена экипажа.