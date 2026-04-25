Москва25 апрВести.США нанесли удар по маломерному судну в восточной части Тихого океана, которое использовали наркоторговцы, сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.
При ударе по судну погибли двое мужчин.
Разведка подтвердила, что судно перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в перевозке наркотиковотмечает SOUTHCOM
Американские военные не пострадали в ходе операции, уточняет командование.
США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, предположительно, связано с наркотрафиком. При ударе погибли трое мужчин.