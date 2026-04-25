Двое погибли при ударе США по предполагаемому судну наркоторговцев

США уничтожили очередную лодку предполагаемых наркоторговцев Двое погибли при ударе США по предполагаемому судну наркоторговцев

Москва25 апр Вести.США нанесли удар по маломерному судну в восточной части Тихого океана, которое использовали наркоторговцы, сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.

При ударе по судну погибли двое мужчин.

Разведка подтвердила, что судно перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в перевозке наркотиков отмечает SOUTHCOM

Американские военные не пострадали в ходе операции, уточняет командование.

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, предположительно, связано с наркотрафиком. При ударе погибли трое мужчин.