SOUTHCOM: США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском море

Два человека погибли при ударе США по судну "наркотеррористов" в Карибском море SOUTHCOM: США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском море

Москва22 июн Вести.Американские военные нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море, два человека погибли в результате атаки, сообщает Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM) в соцсети Х.

По его данным, "совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией".

Отметается, что судно двигалось по маршрутам наркотрафика в Карибском море. В результате удара, как утверждается, были убиты двое наркотеррористов. Военные США не пострадали.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что американские военные нанесли удар по судну "наркоторговцев" в восточной части Тихого океана, жертвой атаки стал один человек.