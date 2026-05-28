США атаковали судно с предполагаемыми наркотеррористами в Тихом океане

США атаковали судно с предполагаемыми наркотеррористами в Тихом океане

Москва28 мая Вести.Вооруженные силы (ВС) США провели силовую операцию в восточной части Тихого океана, целью которой стало судно, принадлежащее вероятным участникам террористических организаций.

Об этом сообщает Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в социальной сети X.

По данным военных, в результате точечного удара были ликвидированы два человека. Предполагается, что они были наркотеррористами.

В оборонном ведомстве пояснили, что предварительно полученные разведывательные данные подтверждали использование этого плавсредства для транспортировки запрещенных веществ по зафиксированным маршрутам наркотрафика.

Согласно официальному заявлению командования, приказ о применении силы отдал главнокомандующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован. Исполнением боевой задачи занималась объединенная оперативная группа "Южное копье".

Ранее сообщалось, что американское военные нанесли удар по судну, предположительно, наркоторговцев в Карибском бассейне, жертвами атаки стали четыре человека.