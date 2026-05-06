США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

ВС США ударили по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва6 мая Вести.Военные США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным американской разведки, было связано с наркотрафиком. Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети X.

Три члена экипажа, как отмечается, погибли.

Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркотрафику отмечается в заявлении SOUTHCOM

В армии США 25 апреля заявили об уничтожении очередной лодки предполагаемых наркоторговцев. В ходе операции погибли двое мужчин.