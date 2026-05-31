NYT: свыше 200 человек погибли при ударах ВС США по катерам "наркотеррористов"

Москва31 мая Вести.В результате ударов Вооруженных сил (ВС) США по судам, предположительно используемым наркоторговцами, погибло более 200 человек.

С сентября 2025 года администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом санкционировала 62 подобных удара, жертвами которых стали в общей сложности 205 человек, пишет газета The New York Times (NYT).

Наибольшая активность была зафиксирована в декабре 2025 года, когда было нанесено 14 ударов по следовавшим через Тихий океан катерам.

После некоторого спада, темпы проведения операции против так называемых наркотеррористов вновь стали возрастать: с 11 апреля по 8 мая 2026 года американские военные осуществляли подобные удары практически каждые 3 дня.

США объясняют военное присутствие в Карибском регионе необходимостью борьбы с наркоторговлей. Американские ВС неоднократно уничтожали катера возле берегов Венесуэлы, которые, как утверждает Вашингтон, использовались для перевозки наркотиков.

Официально о начале операции "Южное копье", направленной на борьбу с влиянием наркокартелей в Латинской Америке, объявил глава Пентагона Пит Хегсет в ноябре 2025 года.

28 мая американское военные нанесли очередной удар по судну, предположительно, наркоторговцев в Карибском бассейне, жертвами атаки стали два человека.