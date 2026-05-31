NYT: в результате ударов США по судам возле Южной Америки погибли 202 человека

Москва31 мая Вести.Не меньше 200 человек погибли при авиаударах американских военнослужащих по судам в районе берегов Южной Америки. Об этом пишет газета The New York Times.

США в течение нескольких месяцев сообщают об атаках на лиц, которые, предположительно, связаны с перевозкой наркотиков. Общее число погибших с сентября 2025 года достигло 202 человек. При этом издание утверждает, что вещественные доказательства перевозок запрещенных веществ отсутствуют.

Юристы утверждают, что удары незаконны, поскольку военным запрещено целенаправленно наносить удары по гражданскому населению, даже если считается, что оно совершило преступление, за исключением случаев, когда оно представляет непосредственную угрозу говорится в статье

Эксперты также заявляют, что нет никаких доказательств того, что удары оказали какое-либо влияние на объемы кокаина, поступающего в Соединенные Штаты из Южной Америки.

Помимо погибших, есть и еще одно последствие этих американских действий. В Колумбии и Эквадоре целые общины отказываются от рыболовства, потому что небольшие скоростные лодки, используемые торговцами и рыбаками, часто неотличимы друг от друга.